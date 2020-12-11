"Избиратели Зеленского – долбо***": Арестович не отказался от своих скандальных слов

Алексей Арестович / УНИАН

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свои нелицеприятные заявления в адрес избирателей президента Владимира Зеленского.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что "долбо*****" ему кажутся не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты.

Присутствовавший в студии журналист Юрий Бутусов напомнил Арестовичу, что в марте 2020 года тот, подводя итоги первого года президентства Владимира Зеленского, назвал его избирателей "долбо*****" и задал вопрос, изменилось ли теперь его мнение.

Читайте также"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГАрестович ответил Бутусову: "Тут нужно разделить позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, а и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми долбо***** до сих пор. Но как официальное лицо — нет, я не могу называть гражданина Украины любым плохим словом, я всех люблю и ценю вне зависимости от политический окраски, политической партии, их взглядов или же их изменения".

Он подчеркнул, что на тот момент в студии находились несколько человек, которые его "очень любят", но он не может их назвать "долбо*****".

"Я считаю, что это хорошие люди, граждане, военные эксперты. Хорошо, что они есть в нашей стране", — добавил Арестович.

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Ранее в Сети потроллили спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича, который заявил о том, что имеет 33 боевых выхода в зоне ООС, а также награжден семью наградами.

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Напомним, в конце октября Алексей Арестович был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.