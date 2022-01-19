Как в Украине купить лекарства за 1000 гривен Зеленского: новые правила

Лекарства / pixabay

В Украине расширили перечень услуг, куда можно потратить 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Теперь украинцы, которым на момент платежа исполнилось 60 лет, могут купить лекарства.

Министр цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook отметил, что банки будут проверять возраст граждан.

"Как это будет работать? Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", - написал он.

Какие можно купить лекарства за 1000 гривен

Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой - лекарственные средства.

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При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

На какие услуги можно сейчас потратить "ковидную тысячу"

Железнодорожные и авиабилеты по Украине

Билеты в театры, кинотеатры, музей и выставочные центры

Билеты на концерты

Абонементы в тренажерный зал

Товары в книжных магазинах.

Как получить "тысячу Зеленского"

Для того чтобы получить денежную помощь за вакцинацию от коронавируса, нужно сделать две прививки утвержденными в Украине препаратами и подать заявку в приложении Дія. Следует оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта и открыть счет. Далее нужно запустить Дію и авторизоваться в приложении. Убедившись в наличии зеленого сертификата, надо зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту, куда поступят деньги.

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