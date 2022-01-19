"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарства

Пенсионеры смогут потратить 1 000 грн за вакцинацию на лекарства / УНИАН

Украинцы возрастом от 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19 и получили денежную помощь за вакцинацию в размере 1 000 гривен, смогут ее потратить на лекарства, которые отпускаются как по рецепту, так и без рецепта. Препараты можно будет купить уже с 24 января.

Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 19 января. Правительство внесло изменение в свое постановление, согласно которому денежная помощь распространяется и на лекарственные средства. В списке сфер деятельности и кодов продавца появилось дополнения по лекарствам.

Причем лица в возрасте от 60 лет смогут купить на "ковидную тысячу" лекарства, которые продаются как по рецепту, так и без.

"В условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина... нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств", - указано в пояснительной записке к документу.

Кто в Украине получает "тысячу Зеленского"

Получить денежную помощь от государства на сумму в 1 000 гривен за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, которые сделали прививку от коронавируса двумя дозами вакцины.

На какие услуги можно сейчас потратить "ковидную тысячу"

Железнодорожные и авиабилеты по Украине

Билеты в театры, кинотеатры, музей и выставочные центры

Билеты на концерты

Абонемент в тренажерный зал

Товары в книжных магазинах.

Как получить "тысячу Зеленского"

Для того чтобы получить денежную помощь за вакцинацию от коронавируса, нужно сделать две прививки утвержденными в Украине препаратами и подать заявку в приложении Дія. Следует оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта и открыть счет. Далее нужно запустить Дію и авторизоваться в приложении. Убедившись в наличии зеленого сертификата, надо зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту, куда поступят деньги.