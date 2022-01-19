"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарства

Лица от 60 лет смогут потратить денежную помощь, в том числе, и на лекарства, которые отпускаются по рецепту.
Украинцы возрастом от 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19 и получили денежную помощь за вакцинацию в размере 1 000 гривен, смогут ее потратить на лекарства, которые отпускаются как по рецепту, так и без рецепта. Препараты можно будет купить уже с 24 января.
Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 19 января. Правительство внесло изменение в свое постановление, согласно которому денежная помощь распространяется и на лекарственные средства. В списке сфер деятельности и кодов продавца появилось дополнения по лекарствам.
Причем лица в возрасте от 60 лет смогут купить на "ковидную тысячу" лекарства, которые продаются как по рецепту, так и без.
"В условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина... нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств", - указано в пояснительной записке к документу.
Кто в Украине получает "тысячу Зеленского"
Получить денежную помощь от государства на сумму в 1 000 гривен за вакцинацию могут совершеннолетние украинцы, которые сделали прививку от коронавируса двумя дозами вакцины.
На какие услуги можно сейчас потратить "ковидную тысячу"
- Железнодорожные и авиабилеты по Украине
- Билеты в театры, кинотеатры, музей и выставочные центры
- Билеты на концерты
- Абонемент в тренажерный зал
- Товары в книжных магазинах.
Как получить "тысячу Зеленского"
Для того чтобы получить денежную помощь за вакцинацию от коронавируса, нужно сделать две прививки утвержденными в Украине препаратами и подать заявку в приложении Дія. Следует оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта и открыть счет. Далее нужно запустить Дію и авторизоваться в приложении. Убедившись в наличии зеленого сертификата, надо зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту, куда поступят деньги.