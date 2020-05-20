Какие страны открывают границы для туристов: список

Украинские границы откроются не раньше 15 июля / dpsu.gov.ua

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина начала переговоры об открытии границ со странами Европы и Ближнего Востока для туристических поездок украинцев.

Главред собрал список тех стран, которые уже скоро могут открыть свои границы.

Кто и когда открывает границы для туристов:

Латвия, Эстония, Литва – с 15 мая (пока открыты только внутренние границы между странами)

Турция – с 20 мая (можно ездить только на лечение)

Египет – с 1 июня

Сербия – с 1 июня (для граждан Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины)

Испания – с 3 июня

Италия – с 3 июня

Исландия – с 15 июня

Кипр – с 15 июня

Германия – с 15 июня (для граждан Австрии, Франции и Швейцарии)

Австрия – с 15 июня (для граждан Чехии, Словакии, Венгрии)

Польша – с 15 июня

Грузия – с 1июля

Болгария – с 1 июля

Греция – с 1 июля

Хорватия – с 15 июля

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границуНапомним, ранее карантин в Украине был продлен до 22 мая. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для украинцев ограничение въезда и выезда на территорию Украины может быть снято уже после 15 июля.