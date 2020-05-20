Какие страны открывают границы для туристов: список

Многие европейские страны планируют открывать границы уже с 15 июня.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина начала переговоры об открытии границ со странами Европы и Ближнего Востока для туристических поездок украинцев.
Главред собрал список тех стран, которые уже скоро могут открыть свои границы.
Кто и когда открывает границы для туристов:
- Латвия, Эстония, Литва – с 15 мая (пока открыты только внутренние границы между странами)
- Турция – с 20 мая (можно ездить только на лечение)
- Египет – с 1 июня
- Сербия – с 1 июня (для граждан Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины)
- Испания – с 3 июня
- Италия – с 3 июня
- Исландия – с 15 июня
- Кипр – с 15 июня
- Германия – с 15 июня (для граждан Австрии, Франции и Швейцарии)
- Австрия – с 15 июня (для граждан Чехии, Словакии, Венгрии)
- Польша – с 15 июня
- Грузия – с 1июля
- Болгария – с 1 июля
- Греция – с 1 июля
- Хорватия – с 15 июля
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границуНапомним, ранее карантин в Украине был продлен до 22 мая. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для украинцев ограничение въезда и выезда на территорию Украины может быть снято уже после 15 июля.