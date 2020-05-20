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Какие страны открывают границы для туристов: список

20 мая 2020, 13:03

Многие европейские страны планируют открывать границы уже с 15 июня.

Граница, КПП
Украинские границы откроются не раньше 15 июля / dpsu.gov.ua

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина начала переговоры об открытии границ со странами Европы и Ближнего Востока для туристических поездок украинцев.

Главред собрал список тех стран, которые уже скоро могут открыть свои границы.

Кто и когда открывает границы для туристов:

  • Латвия, Эстония, Литва – с 15 мая (пока открыты только внутренние границы между странами)
  • Турция – с 20 мая (можно ездить только на лечение)
  • Египет – с 1 июня
  • Сербия – с 1 июня (для граждан Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины)
  • Испания – с 3 июня
  • Италия – с 3 июня
  • Исландия – с 15 июня
  • Кипр – с 15 июня
  • Германия – с 15 июня (для граждан Австрии, Франции и Швейцарии)
  • Австрия – с 15 июня (для граждан Чехии, Словакии, Венгрии)
  • Польша – с 15 июня
  • Грузия – с 1июля
  • Болгария – с 1 июля
  • Греция – с 1 июля
  • Хорватия – с 15 июля

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границуНапомним, ранее карантин в Украине был продлен до 22 мая. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для украинцев ограничение въезда и выезда на территорию Украины может быть снято уже после 15 июля.

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