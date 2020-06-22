В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии: куда можно уехать

В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии / УНИАН

Сотрудники украинского МИД Украины создали интерактивную карту для украинцев, которые в ближайшее время планируют поездки за рубеж в условиях пандемии китайского коронавируса и введения властями других государств карантинных мер.

Карта была опубликована и работает в отдельном разделе сайта МИД.

"На карте — два уровня информации. Первый — режим въезда для украинцев. Зеленым обозначены страны, куда открыт доступ всем. Желтым — куда доступен въезд с видом на жительство, оранжевым — въезд запрещен. Второй уровень — транзитный проезд через страну", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, наведя курсор на интересующую страну, украинцы сразу получат информацию о том, какие условия нужно выполнить для въезда на ее территорию.

Кулеба отметил, что на данном этапе карта функционирует в тестовом режиме. На ней отражается самая актуальная информация.

Напомним, ранее руководитель МИД Дмитрий Кулеба прогнозировал, что у украинских граждан не будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима даже после того, как пандемия китайского коронавируса Covid-19 закончится.