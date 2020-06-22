УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии: куда можно уехать

О запуске специальной карты для украинцев-туристов рассказал лично руководитель ведомства Дмитрий Кулеба.

22 июня 2020, 12:33
Туристы
В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии / УНИАН

Сотрудники украинского МИД Украины создали интерактивную карту для украинцев, которые в ближайшее время планируют поездки за рубеж в условиях пандемии китайского коронавируса и введения властями других государств карантинных мер.

Карта была опубликована и работает в отдельном разделе сайта МИД.

"На карте — два уровня информации. Первый — режим въезда для украинцев. Зеленым обозначены страны, куда открыт доступ всем. Желтым — куда доступен въезд с видом на жительство, оранжевым — въезд запрещен. Второй уровень — транзитный проезд через страну", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, наведя курсор на интересующую страну, украинцы сразу получат информацию о том, какие условия нужно выполнить для въезда на ее территорию.

Кулеба отметил, что на данном этапе карта функционирует в тестовом режиме. На ней отражается самая актуальная информация.

Напомним, ранее руководитель МИД Дмитрий Кулеба прогнозировал, что у украинских граждан не будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима даже после того, как пандемия китайского коронавируса Covid-19 закончится.

туристы карта пандемия китайский коронавирус Дмитрий Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии: куда можно уехать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:14
СМИ рассказали о планах Авакова уйти в отставку
13:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 22 июня
13:04
Украине не стоит возвращаться к жесткому карантину – врач Видео
12:34
"Головокружительный роман и новое дело": названы везунчики недели по знаку Зодиака
12:33
В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии: куда можно уехать
12:27
Шквалы, град и смерчи: синоптик рассказала о погоде на завтра
12:26
В центре Киева произошло крупное ДТП: возле ЦУМа столкнулись четыре автомобиля
12:00
Зеленский рассказал, планирует ли добиться доверия у Путина
11:41
Начнет ли Трамп гражданскую войну в США мнение
11:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: кто найдет денежный источник Видео
11:40
Британские ученые объяснили характерный симптом коронавируса Видео
11:40
Экс-супруг Славы из "Неангелов" показал свою длинноногую возлюбленную
11:17
Итальянские врачи спрогнозировали, может ли Covid-19 исчезнуть сам по себе
11:15
Как эффективно сжигать жир: назван новый способ
11:08
Погода на сегодня: синоптик объявил штормовое предупреждение
10:43
Звонок друга из Украины: адвокат Ефремова объяснил, почему тот сел пьяным за руль
10:34
Взрыв в девятиэтажке на Позняках в Киеве: девушка потеряла родителей и брата Видео
10:22
Когда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине
10:15
Презенты для боевиков: в Сети появилось фото погрузки американского оружия для Украины
10:11
Украинцы живут на ферме, где их постоянно доят мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять