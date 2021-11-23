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Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегу

23 ноября 2021, 19:52

Погода в Киеве завтра, 24 ноября, будет холодной, ожидается мокрый снег.

  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters
  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети
  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети
  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети

В Киеве вечером, 23 ноября, выпал первый снег, из-за чего на главных магистралях столицы образовались пробки.

По состоянию на 19:30 движение затруднено, в том числе, из-за нескольких ДТП, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В частности, традиционно для вечера в пробках стоит центр Киева:

  • проспект Победы,
  • улицы Довженко,
  • Гетьмана и Чоколовский бульвар,
  • бульвар Шевченко,
  • проспект Бандеры до Северного моста,
  • Набережное и Надднепрянское шоссе,
  • Набережно-Рыбальская улица,
  • бульвар Дружбы Народов,
  • отдельные участки Окружной дороги.

На левобережной части серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

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Что будет с погодой в Киеве 24 ноября

Погода в Киеве завтра, 24 ноября, будет холодной, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах, сообщает в Telegram Патрульной полиции Киева.

"По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы.

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