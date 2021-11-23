Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегу

В Киеве вечером, 23 ноября, выпал первый снег, из-за чего на главных магистралях столицы образовались пробки.

По состоянию на 19:30 движение затруднено, в том числе, из-за нескольких ДТП, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В частности, традиционно для вечера в пробках стоит центр Киева:

проспект Победы,

улицы Довженко,

Гетьмана и Чоколовский бульвар,

бульвар Шевченко,

проспект Бандеры до Северного моста,

Набережное и Надднепрянское шоссе,

Набережно-Рыбальская улица,

бульвар Дружбы Народов,

отдельные участки Окружной дороги.

На левобережной части серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

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Что будет с погодой в Киеве 24 ноября

Погода в Киеве завтра, 24 ноября, будет холодной, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах, сообщает в Telegram Патрульной полиции Киева.

"По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы.

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