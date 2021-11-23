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В Киеве выпал первый снег

23 ноября 2021, 12:47
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Осадки пока наблюдаются на правом берегу столицы.

дождь, снег
В столице Украины пошел первый снег / УНИАН

В Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года. Осадки наблюдаются в центральных районах города.

Небольшой снег идет на Подоле, улице Богатырской, а также на Куреневке и Виноградаре. Кроме того, снеговые осадки в центральных районах города, в том числе возле цирка, пишет РБК Украина.

О небольшом снеге также сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов.

Тем временем синоптик Наталья Диденко предупреждает, что снег усилится уже вечером, 23 ноября.

"Внимание! Дорогие киевляне и жители окрестностей! Сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег!" - сообщила синоптик.

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Также она советует позаботиться заранее о способах, как добраться домой с работы, так как первые осадки могут спровоцировать проблемы с трафиком.

"Обязательно-зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне", - добавила Диденко.

Какой будет зима 2021-2022 в Украине

Общая метеорологическая перспектива говорит о том, что зимой 2021-2022 снега будет как кот наплакал, температурный режим будет умеренный, а новогодняя ночь, вероятнее всего, не порадует снежной сказкой.

Читайте такжеПервый снег на порог: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видеоВ декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.

Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.

Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.

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Автор: Сергей Кущ
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