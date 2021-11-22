Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой

Синоптики озвучили прогноз на ближайшую неделю.
В Украине значительно похолодает, а днем ожидаются морозы и снег. Специалисты говорят, что снего-дождевой циклон пройдет по все территории страны.
По данным синоптиков гидрометцентра, в Украине значительно похолодает уже с 23 ноября.
Снег с дождем ожидается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Прогноз погоды на 23 ноября
Температура воздуха составит:
- на западе днем 0+7, ночью -1-4,
- на севере днем -1-2, ночью -4-7,
- на востоке днем 0+4, ночью -1+3,
- на юге днем +5+8, ночью +2+5,
- в центре днем 0+3, ночью -1-4.
Прогноз погоды на 24 ноября
Постепенное снижение температуры продолжится и в среду - днем она будет колебаться в среднем от +1 до + 6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов и даже ниже. Осадков 24 ноября синоптики не прогнозируют. Такая же погода будет удерживаться до пятницы, 26 ноября.
Особенно опасно на дорогах, будет уже с понедельника, 22 ноября, говорится в сюжете "ТСН". С запада идет снего-дождевой циклон, который пройдет по всей Украине — аж на Восток. Стихнет стихия уже во второй половине недели.
Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями. Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
Читайте также:
- Украину завалит снегом и налетит мороз
- Первый снег на порог: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видео
- Намело метровые сугробы: Карпаты засыпало снегом
- Температурные качели и мало снега: какой будет зима 2021-2022 в Украине