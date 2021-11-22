Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой

Украину накроет похолодание / УНИАН

В Украине значительно похолодает, а днем ожидаются морозы и снег. Специалисты говорят, что снего-дождевой циклон пройдет по все территории страны.

По данным синоптиков гидрометцентра, в Украине значительно похолодает уже с 23 ноября.

Снег с дождем ожидается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Прогноз погоды на 23 ноября

Температура воздуха составит:

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на западе днем 0+7, ночью -1-4,

на севере днем -1-2, ночью -4-7,

на востоке днем 0+4, ночью -1+3,

на юге днем +5+8, ночью +2+5,

в центре днем 0+3, ночью -1-4.

Погода в Украине 23 ноября / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 ноября

Постепенное снижение температуры продолжится и в среду - днем она будет колебаться в среднем от +1 до + 6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов и даже ниже. Осадков 24 ноября синоптики не прогнозируют. Такая же погода будет удерживаться до пятницы, 26 ноября.

Погода в Украине 24 ноября

Особенно опасно на дорогах, будет уже с понедельника, 22 ноября, говорится в сюжете "ТСН". С запада идет снего-дождевой циклон, который пройдет по всей Украине — аж на Восток. Стихнет стихия уже во второй половине недели.

Ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями. Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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