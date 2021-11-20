Намело метровые сугробы: Карпаты засыпало снегом

Температура воздуха 20 ноября на вершине горы Поп Иван Черногорский опустилась до -5 градусов мороза. Видимость ограничена до 50 метров.
На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский - в субботу, 20 ноября, выпало немало снега. Сугробы - глубиной до одного метра.
Фото из Карпат опубликовано на странице Черногорского горного спасательно-поискового поста в Facebook.
Температура воздуха на вершине горы опустилась до -5 градусов мороза.
"Ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 метров, на северных склонах передувы снега до одного метра", — говорится в сообщении.
А вот так выглядят пейзажи в селе Верхний Студеный Хустского района на Закарпатье:
Как сообщал Главред, жители нескольких регионов 18–19 ноября радовались первому снегу. Осадки пошли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.
Напомним, синоптик Виталий Постригань рассказал, что атлантический атмосферный фронт обеспечит в Украине сырую погоду с повышением температурного фона. На выходных температура ночью прогнозируется в пределах 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов выше нуля. Вместе с тем он не исключил, что, по предварительным оценкам, ноябрь завершится аномальным теплом. Синоптик отметил, что такой же погодой начнется и первый месяц зимы.
Какой будет зима 2021-22
Погода в Украине зимой 2021-22 будет мягче, чем в предыдущие годы, причем январь будет нехарактерно теплым - это обусловлено необычными явлениями в атмосфере. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.
Снеговой покров ожидается в пределах нормы. Не будет затяжных снегопадов, как, впрочем, и долгих периодов без снега.
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