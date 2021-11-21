В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегом

В Украине ударит мороз / pixabay

Погода в Украине на будущей неделе будет зимней. Как прогнозируют синоптики, украинцев ждет похолодание, мороз и снегопады.

В понедельник, 22 ноября, большинство западных, восточные и часть южных областей охватят дожди. На остальной территории страны будет сухо и облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +13 градусов. Ночью термометры покажут от +3 до + 6.

Во вторник, 23 ноября, в южных областях ожидаются дожди, а вот в Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Харьковской и Донецкой областях возможен снегопад.

В западных, центральных и восточных областях ночью прогнозируют от 0 до -3 градусов, а на севере похолодает до -7. Днем на севере также возможны морозы до -2 градусов, а на остальной территории прогнозируют от 0 до +7.

В среду, 24 ноября, Украину охватят дожди и мокрый снег утром, к вечеру осадки отступят. На территории областей будет облачно с прояснениями. Днем температура будет колебаться от -1 на севере до +6 на Западе и юге. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до -7 градусов.

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В четверг и пятницу, 25 и 26 ноября, на пару градусов потеплеет. Температура воздуха в областях будет колебаться от +2 до + 7 градусов. Ночью же ожидаются морозы от -1 до -4 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на две недели в Киеве составили синоптики ресурса meteoprog.ua:

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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