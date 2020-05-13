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Шмыгаль рассказал, на какую сумму хочет для Украины кредитов Кабмин

13 мая 2020, 14:52

Премьер-министр Денис Шмыгаль не стал скрывать, какое количество денег Кабмин Украины планирует привлечь в качестве кредитов.

Шмыгаль
премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, что правительство планирует привлечь до конца 2020 года 10 млрд долларов США кредитов от различных международных финансовых организаций.

С таким заявлением он выступил на внеочередном заседании парламента в рамках "Часа вопросов к правительству", в среду, 13 мая.  

"Все эти средства [кредитные - Главред]. Их объем в этом году превышает 10 млрд долларов финансовой поддержки", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, кредитные деньги планируется получить от разных международных финансовых организаций: МВФ, европейских структур, Евросоюза и стран-партнеров в целом.

Кроме того, Шмыгаль лишний раз напомнил нардепам, что чаще всего выдача кредитов зависит от договоренностей властей Украины с Международным валютным фондом. 

"Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять", - подытожил он.

Напомним, ранее эксперт и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду рассказал, что в сложившейся ситуации у официального Киева нет выбора - в случае, если от МВФ не поступит кредит, то государство вынуждено будет объявить дефолт.

Денис Шмыгаль новости Украины Кабмин кредит МВФ
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