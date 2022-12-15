"Максимально уничтожать оккупантов": в ОП назвали ключевое условие победы в войне

Мы должны уничтожать людей, которые пришли нас убивать, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк заявил о неминуемости победы ВСУ / Коллаж Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Россия будет вести войну до того момента, пока проиграет на территории Украины в полном объеме, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Не надо питать иллюзий – Россия проиграет, и после этого они попытаются сказать, что "это не они нападали, это было что-то непонятное" и "давайте считать это какой-то ошибкой", — сказал он в интервью Каналу 24.

Собеседник напомнил, что в РФ на пропагандистских площадках постоянно говорят о том, что оккупанты могут проиграть, а также звучат однозначные заявления со стороны Запада.

"Абсолютное изменение мировоззрения в политических элитах стран-партнеров. Сегодня они делают очень жесткие заявления по России и ее юридической ответственности, включая Путина. Это свидетельствует о том, что эта война будет доведена до конца, несмотря на разные мнения, с точки зрения помощи Украине как финансовой, так и вооруженной. Мы должны это фиксировать", — подчеркнул он.

"Давайте четко поставим моральные акценты – мы не то, что имеем право, мы должны говорить об уничтожении людей, которые пришли нас убивать, это убийцы, это уголовные военные преступники. И Украина имеет право в пределах не только морали, но и международного права уничтожать все, что касается России <...> Украина соблюдает международное право в полном объеме, поэтому мы говорим о том, что будем максимально уничтожать живую силу и технику на оккупированных территориях Украины и все, что касается "бренда Россия", который, к сожалению, до сих пор существует", — добавил Подоляк.

Ранее Подоляк сообщил о том, какие общие потери понесли российские оккупанты в войне в Украине.

По его словам, реальные потери россиян в войне против Украины около 110 – 120 тысяч.

По его словам, официальная сводка Генштаба включает только потери контрактной армии РФ и мобилизованных.

Подоляк добавил, что потери среди наемников ЧВК Вагнера , зэков и Росгвардии подсчитываются отдельно.

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