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Потери РФ перевалили за 100 тысяч: у Зеленского назвали впечатляющую цифру

15 декабря 2022, 14:41
Официальная сводка Генштаба включает только потери контрактной армии РФ и мобилизованных.
Подоляк, Россия
Михаил Подоляк озвучил потери оккупантов РФ / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие общие потери понесли российские оккупанты в войне в Украине.

По его словам, реальные потери россиян в войне против Украины около 110 – 120 тысяч. Такую цифру представитель ОП озвучил в эфире Канала 24.

По его словам, официальная сводка Генштаба включает только потери контрактной армии РФ и мобилизованных.

Подоляк добавил, что потери среди наемников ЧВК Вагнера и , зэков и Росгвардии подсчитываются отдельно.

Потери РФ перевалили за 100 тысяч: у Зеленского назвали впечатляющую цифру

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что армия страны оккупанта потеряла больше живой сили, чем ВСУ.

"Американское издание NewYork Times писало, что под Бахмутом было ранено 240 украинских военных, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых. Оно и не удивительно, поскольку работает российская артиллерия - это в основном осколочные ранения. Поэтому такое огромное количество раненых", - отметил эксперт.

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