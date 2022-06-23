Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на Запорожье

Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев / Коллаж УНИАН, Reuters

Российских оккупантов покидают Мариуполь и его район - они отправляются в направлении Запорожской области.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "24 каналу" заявил, что уже 2 день подряд оккупанты с военной техникой двигаются в сторону Запорожской области. Сейчас они выводят большинство военного контингента из Мариуполя.

Как он отметил, в Мариуполе российские оккупанты открыто рассказывают, что отправляются захватывать Запорожье. Мол, уже завтра оно будет их.

"Это мы слышим еще с 24 февраля. Однако именно сейчас россияне выводят из города большинство военных, поэтому будем наблюдать, что будет дальше", – заметил Андрющенко.

Читайте такжеЭто концлагерь: в Мариуполе установили унизительные "пункты помывки" и запрещают украинский языкСейчас Мариуполь находится в руках местных коллаборантов, которые выполняют определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. Кроме того, ситуацию вокруг города (и частично в городе) контролируют кадыровцы и дагестанцы, отметил Андрющенко.

"Пока наблюдаем за тем, что российские оккупанты внедряют сценарии, которые мы прогнозировали уже давно. Это потакание возникновению преступных банд", – подчеркнул советник.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают попытки разминировать "Азовсталь", где длительное время находились мирные жители и защитники Мариуполя. Двое саперов подорвались на мине.

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