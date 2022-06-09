"Мрут как мухи": оккупанты отвели от Северодонецка подразделения с "боевыми бурятами"

Военные РФ - буряты / warfare.com.ua

Российские захватчики отвели от Северодонецка свои подразделения с бурятами, потому что не выдерживают боев с украинскими защитниками.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Фейсбуке.

"Мрут как мухи. рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками. рашисты отчитались о захвате Северодонецка, но почему-то там до сих пор гибнут их солдаты, - подчеркнул он.

По словам главы Луганской ОВА, захватчикам не хватает бурят, которых они вынуждены были оттянуть из-за больших потерь.

"Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Орки мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Горожанам крайне опасно находиться даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг этого города нет. Идут бои в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад", - добавил Гайдай.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,

Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

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