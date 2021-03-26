На Донетчине от COVID-19 умер грудной ребенок

Младенец 13 марта нынешнего года вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка лабораторным путем подтвердили коронавирус COVID-19.
В Мариуполе умер двухмесячный ребенок с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Об этом сообщает местное агентство 0629.
Известно, что младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка подтвердили коронавирус.
Как заявил главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник, у ребенка был недостаточный для его возраста вес и ряд сопутствующих заболеваний. На момент госпитализации тест на коронавирус и у матери, и у мальчика был отрицательным.
"Уже в больнице у матери поднялась температура, ей сделали повторный тест. Он оказался позитивным", ‒ сказал медик.
Через несколько дней COVID-19 подтвердили у младенца. Затем его перевели в отделение реанимации с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.
"Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. Спасти мальчика не удалось", ‒ добавил Серветник.
В настоящее время специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка, а выводы в полном объеме будут сделаны после гистологического обследования.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В минувший вторник, 23 марта 2021 года, после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины.
- Как утверждают медики, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.
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