"Военным не хватает стиральной машинки": депутат подвел итог поездки на Донбасс

По мнению депутата, условия военных нужно сделать более комфортными.
Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Иван Шинкаренко, во время визита на Донбасс, заявил что военным не хватает автоматической стиральной машинки.
Депутат в эфире телеканала НАШ рассказал, что условия проживания военных достаточно приемлемы, однако их можно улучшить.
"Скажу так, однозначно нам есть куда идти, чтобы улучшить условия проживания военных. Мы ночевали прямо на тех местах, где живут военные и эти условия приемлемы для проживания, но я убежден в том, что есть куда двигаться, чтобы сделать их более комфортными, теплыми и безопасными… Однозначно, стиральная машинка нашим военным в этой ситуации не помешает. Она сэкономит им время и даст отдыхать немного больше. Это по поводу бытовых вещей", - сказал Шинкаренко.
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При этом депутат отказался комментировать вооружение армии.
"Что касается вооружения - я это не буду комментировать. Это должно комментировать соответствующее министерство. Мира на востоке Украины - хотят все, и мирные жители, и военные", - добавил он.
Отметим, 120 депутатов президентской партии отправились 21 октября на передовую.
Как ранее сообщал Главред, в Харькове губернатор и депутат устроили публичную ссору с обильным использованием ругательства.