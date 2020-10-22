"Военным не хватает стиральной машинки": депутат подвел итог поездки на Донбасс

Депутат сделал вывод из поездки на Донбасс / Facebook

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Иван Шинкаренко, во время визита на Донбасс, заявил что военным не хватает автоматической стиральной машинки.

Депутат в эфире телеканала НАШ рассказал, что условия проживания военных достаточно приемлемы​, однако их можно улучшить.

"Скажу так, однозначно нам есть куда идти, чтобы улучшить условия проживания военных. Мы ночевали прямо на тех местах, где живут военные и эти условия приемлемы для проживания, но я убежден в том, что есть куда двигаться, чтобы сделать их более комфортными, теплыми и безопасными… Однозначно, стиральная машинка нашим военным в этой ситуации не помешает. Она сэкономит им время и даст отдыхать немного больше. Это по поводу бытовых вещей", - сказал Шинкаренко.

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При этом депутат отказался комментировать вооружение армии.

"Что касается вооружения - я это не буду комментировать. Это должно комментировать соответствующее министерство. Мира на востоке Украины - хотят все, и мирные жители, и военные", - добавил он.

Отметим, 120 депутатов президентской партии отправились 21 октября на передовую.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове губернатор и депутат устроили публичную ссору с обильным использованием ругательства.