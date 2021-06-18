Новая смерть в поезде: из-за смерти пассажирки задержали все рейсы из Днепра

Новая смерть в поезде: что случилось под Павлоградом / УНИАН

В поезде Укрзализныци снова умер человек. На этот раз скончалась пожилая пассажирка поезда Константиновка-Одесса.

Из-за смерти женщины работники УЗ вынуждены были остановить состав под Павлоградом, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

По их данным, вечером 17 июня пожилая женщина почувствовала себя плохо. Ей было около 70 лет.

Женщина умерла еще до приезда скорой помощи. Помимо медиков на место трагедии прибыла и полиция. Сейчас устанавливаются причины ЧП.

Из-за остановки поезда Константиновка-Одесса все рейсы из Днепра задержали минимум на час.

При этом на сайте Укрзализныци нет информации об этой трагедии. О трагедии сообщают только очевидцы.

Напомним, в полиции заявляли, что согласно предварительным данным, погибший в поезде Рахов – Киев мужчина упал и ударился затылком. Признаки насильственной смерти на теле мужчины не обнаружены. По факту гибели пассажира полиция открыла уголовное дело по статье Умышленное убийство.