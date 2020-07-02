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В Киеве депутата обвинили в избиении зама главного архитектора до сотрясения мозга

На место драки пришлось вызвать полицию.

2 июля 2020, 18:16
Владимир Назаренко
Владимир Назаренко / Скриншот

В Киеве депутат горсовета от ВО Свобода Владимир Назаренко и заместитель главного архитектора Киева Юрий Таций обвинили друг друга в избиении.

Как рассказал Назаренко в своем Facebook, Таций напал на него и ударил по лицу.

"Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол", - сообщил Назаренко.

В свою очередь Таций в сообщении в Facebook утверждает, что Назаренко сам пришел к нему в кабинет, оскорблял и напал на него.

"Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям"- уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов", - отметил Таций.

Он утверждает, что находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

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Добавим, что на место инцидента пришлось вызвать полицию, которая составила протокол, а участники потасовки написали друг на друга заявления о нападении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате драки на АЗС под Житомиром пострадал нардеп от партии Слуга народа Юрий Заславский.

новости Киева драка депутат Владимир Назаренко Юрий Таций КГГА ВО Свобода
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