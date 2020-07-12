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В Киеве полицейские с автоматами ворвались в ночной клуб: стала известна причина

Владельцам ночного клуба грозит крупный штраф.

12 июля 2020, 15:56
Владельцам ночного клуба грозит крупный штраф / пресс-служба Нацполиции Киевской области

В поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе.

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22:00", - заявляют в полиции, уточнив, что нарушение зафиксировали во время профилактического рейда.

Также сообщается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без масок. Полицейские составили два протокола относительно администратора. Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен.

Кроме того, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как полицейские с автоматами нагрянули в элитный ночной клуб Fifty в Киеве.

/ пресс-служба Нацполиции Киевской области

Отмечается, что претензии правоохранителей связаны с нарушениями карантинных мероприятий на территории клуба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ночные клубы в Украине будут работать до 23:00 – а вот театрам и кинотеатрам время работы продлили.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

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