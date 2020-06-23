Социологи выяснили, как сильно для украинцев важны война на Донбассе и возвращение Крыма

Социологи выяснили, как сильно для украинцев важны война на Донбассе / УНИАН

Решение проблемы с военным конфликтом на Донбассе беспокоит 73% украинцев, а возвращение аннексированного полуострова Крым в два раза меньше ‒ 32%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провели сотрудники Центра "Социальный мониторинг".

В числе важных для себя проблем респонденты назвали решение военного конфликта на востоке Украины (73%), упадок экономики (73%), рост цен и инфляцию (72%), рост тарифов на коммунальные услуги (72%) и безработицу (67%).

Меньше респондентов волнуют вопросы возобновления торговых и экономических отношений (31%), возвращения Крыма (32%), демографического кризиса (34%), а также демократии и свободы в Украине (34%).

Опрос проводился с 10 по 19 июня 2020 года среди более трех тысяч респондентов (методом личного интервью по месту жительства). Погрешность составляет от 1,1 до 1,9%.

Напомним, ранее представители Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос, в результате которого выяснилось ‒ приблизительно треть опрошенных украинцев сожалеет о развале Союза Советских Социалистических Республик в конце 1991 года.