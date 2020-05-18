Обвал жилого дома в Одессе: подробности спасателей

Во время обвала жилого дома пострадавших нет / Фото: Думская

Сегодня в Одессе обрушилась стена старинного жилого дома по улице Торговой, 20. По словам спасателей в результате происшествия никто не пострадал. Все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры.

По словам пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Ольга Сафронова, под завалами дома могут находиться домашние животные, спасатели проводят поисковые работы.

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"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По словам жителей, все успели эвакуироваться самостоятельно, как услышали треск стен. На данный момент проводятся спасательно-поисковые работы. По сообщению есть пропавшие животные. Поэтому возможно необходима будет помощь животным", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что в результате обвала было повреждено 8 квартир, в которых проживало 30 человек.

Напомним, в Одессе 18 мая внезапно обрушилась часть старинного жилого дома по улице Торговой, 22. Это строение было возведено в 1890 году и признано архитектурным наследием.

Как ранее сообщалось, в Виноградове Закарпатской области во время демонтажа здания кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия.