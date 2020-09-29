Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26

Место крушения Ан-26 / dsns.gov.ua

Харьковчанин Ярослав Тарасов рассказал о том, что крушение Ан-26 в Харьковской областит увидел из окна своей машины.

"Я сначала решил, что что-то с автомобилем, начал притормаживать. Если бы не сделал этого, то оказался бы под самолетом. Я действительно решил, что отвалилось колесо" – вспоминает тот Тарасов в комментарии ВВС.

Он подчеркнул, что самолет летел слишком низко и очень гудел.

"Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два. В полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на "пузо", – подчеркнул очевидец.

После падения самолет почти сразу загорелся, а еще через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который побежал от самолета. Это был курсант Виталий Вильховой.

Между тем возле курсанта, охваченного огнем, уже были люди, они тщетно пытались сбить пламя одеялом. Потушить огонь удалось только с помощью огнетушителя.

"Пришлось снять вещи, ведь они кипели на нем. Как мне впоследствии объяснили, лучше не снимать одежду, ведь она снимается вместе с кожей, но мне кажется, мы бы его не погасили", - вспоминает очевидец.

Пока люди пытались сбить пламя с Виталия Вильхового, рядом из ниоткуда появился другой курсант – это был единственный выживший в авиакатастрофе Вячеслав Золочевский.

"У него была разбита голова сзади, такой большой порез или даже рассечена была нога, кажется, левая. Но он был в сознании, все лицо в крови, весь в крови. Он нам сказал, что было более 30-ти человек на борту, что это все курсанты", – рассказал Тарасов.

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Пожар на самолете, добавил, завершая жуткий рассказ Тарасов, спасателям удалось потушить только через примерно полтора часа.