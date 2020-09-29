УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26

29 сентября 2020, 14:56

Падающий самолет самолет летел очень низко и сильно гудел.

В результате крушения Ан-26 под Харьковом погибли более 20 человек
Место крушения Ан-26 / dsns.gov.ua

Харьковчанин Ярослав Тарасов рассказал о том, что крушение Ан-26 в Харьковской областит увидел из окна своей машины.

"Я сначала решил, что что-то с автомобилем, начал притормаживать. Если бы не сделал этого, то оказался бы под самолетом. Я действительно решил, что отвалилось колесо" – вспоминает тот Тарасов в комментарии ВВС.

Он подчеркнул, что самолет летел слишком низко и очень гудел.

"Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два. В полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на "пузо", – подчеркнул очевидец.

После падения самолет почти сразу загорелся, а еще через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который побежал от самолета. Это был курсант Виталий Вильховой.

Между тем возле курсанта, охваченного огнем, уже были люди, они тщетно пытались сбить пламя одеялом. Потушить огонь удалось только с помощью огнетушителя.

"Пришлось снять вещи, ведь они кипели на нем. Как мне впоследствии объяснили, лучше не снимать одежду, ведь она снимается вместе с кожей, но мне кажется, мы бы его не погасили", - вспоминает очевидец.

Пока люди пытались сбить пламя с Виталия Вильхового, рядом из ниоткуда появился другой курсант – это был единственный выживший в авиакатастрофе Вячеслав Золочевский.

"У него была разбита голова сзади, такой большой порез или даже рассечена была нога, кажется, левая. Но он был в сознании, все лицо в крови, весь в крови. Он нам сказал, что было более 30-ти человек на борту, что это все курсанты", – рассказал Тарасов.

Читайте также"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26

Пожар на самолете, добавил, завершая жуткий рассказ Тарасов, спасателям удалось потушить только через примерно полтора часа.

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
Ан-26 авиакатастрофа Чугуев
Сейчас вы просматриваете новость «Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:21
Политолог оценил отношения президентов Путина и Зеленского
15:13
Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса Видео
14:56
Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26 Видео
14:39
Динамо - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и где смотреть
14:28
Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана Видео
14:20
"Готовы помочь Баку на поле боя": у Эрдогана сделали воинственное заявление Видео
13:53
Ученые назвали ингредиент завтрака, который продлевает жизнь Видео
13:48
Большая война за Карабах: эксперт дал прогноз битвы Еревана и Баку Видео
13:30
Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента
13:14
Еще одного украинского политика подкосил коронавирус
13:10
Группа VAL не представит Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко Видео
12:57
Когда украинские школьники перейдут на дистанционку: эксперт дала прогноз Видео
12:49
Когда мир сможет победить Covid-19: вирусолог дала прогноз Видео
12:44
Пограничники разъяснили, как иностранцам теперь въезжать в Украину Видео
12:34
Что будет, если лечь спать с мокрой головой: врачи указали на риски Видео
12:21
Меркель вмешалась в войну за Карабах и срочно поговорила с Алиевым и Пашиняном Видео
11:57
От тепла до снега с заморозками: синоптик удивил прогнозом на октябрь Видео
11:55
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
11:46
Дочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщин
11:31
Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом Видео
11:27
Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС
11:08
Чистка сосудов: как избавиться от опасного налета? Видео
11:05
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию Видео
10:58
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
10:55
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
10:50
Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси Видео
10:39
"Не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ
10:37
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
10:31
Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
10:26
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
10:05
Почему Путин не спешит ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
09:56
"Незаконно ушел": Арам Арзуманян разоткровенничался о Танцах со звездами Видео
09:51
Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах Видео
09:49
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании Национального оператора на рынке табачных изделий
09:40
Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе Видео
09:14
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
09:12
Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы
09:00
Приметы и день ангела 29 сентября: что делать в Людмилин день
08:41
Следующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержит мнение
08:33
Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик Видео
07:59
Официальный курс доллара в Украине достиг максимума за два года
07:38
"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине
07:14
"Стекаю водопадами": Рита Дакота взбудоражила откровенными фото Фото
07:04
Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ Видео
06:59
Как Запад начал готовить Навального к посту президента России мнение
06:41
"Большие потери": эксперт рассказал, когда в Карабахе начнется "кровавая бойня" Видео
06:18
Гороскоп на октябрь-2020: Дева "на коне", а на голову Водолею полетят "шишки"
05:49
Стало известно, когда в продаже появится китайская вакцина от Covid-19
05:23
Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
04:56
Праздник Вера, Надежда, Любовь – когда и как отмечать вселенские бабьи именины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять