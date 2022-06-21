Оккупантов "утюжат" ракетами: ВСУ нанесли новый удар по Змеиному - источник

Украинские военные ударили несколькими ракетами, которые попали в цели на Змеином.
Во вторник, 21 июня, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли новый удар по российским позициям на захваченном острове Змеиный в Черном море.
Как говорится в сообщении Канала 24 со ссылкой на источники в спецслужбах, ракетная атака украинских защитников оказалась результативной.
Подчеркивается, что украинские военные ударили несколькими ракетами, которые попали в цели на Змеином.
"Российская техника горела и взрывалась", - уточняется в сообщении.
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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.
Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
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