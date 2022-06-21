Оккупантов "утюжат" ракетами: ВСУ нанесли новый удар по Змеиному - источник

ВСУ нанесли удар по российским оккупантам на острове Змеиный / facebook.com/szgurets

Во вторник, 21 июня, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли новый удар по российским позициям на захваченном острове Змеиный в Черном море.

Как говорится в сообщении Канала 24 со ссылкой на источники в спецслужбах, ракетная атака украинских защитников оказалась результативной.

Подчеркивается, что украинские военные ударили несколькими ракетами, которые попали в цели на Змеином.

"Российская техника горела и взрывалась", - уточняется в сообщении.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

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