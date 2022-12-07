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Оккупанты готовят контрнаступление: в ВСУ назвали направление, откуда ждать атаки РФ

7 декабря 2022, 17:47
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, подчеркнул Сергей Череватый.
Российские военные
Российские оккупанты готовятся к контрнаступлению / Reuters, Миноборони РФ

На Луганском направлении российские оккупанты готовят контрнаступление, однако Силы обороны Украины знают об этом и активно противодействуют, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"На Луганском направлении, элементом которого является и Купянский, готовят контрнаступательную операцию, но мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия и активно этому противодействуем – в районе Сватово и других районов, где они пытаются контратаковать", – заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на этом участке фронта сложная, но контролируемая.

Ситуация на Бахмутском направлении

Вместе с тем он пояснил, что обстановка на Авдеевском и Бахмутском направлениях существенно отличается. Там россияне давно сосредоточили "огромное количество" своих сил и средств, ежедневно проводят десятки штурмов, применяя артиллерию, авиацию и вертолеты.

Там "вагнеровцы" разбиваются на малые штурмовые группы и после налета артиллерии пытаются проникнуть на передовые позиции ВСУ, чтобы завязать ближний бой.

"Мы тоже за этим наблюдаем, в частности применяя беспилотные аппараты, и наносим удары – и на дальних подступах, и, когда они уже ближе подходят к траншее, непосредственно из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов", – сказал Череватый.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

"Что мы видим сейчас, так это то, что Россия пытается своего рода заморозить эту войну, как минимум, на короткий промежуток времени, чтобы они смогли перегруппироваться, отремонтироваться, восстановиться, и потом попытаться начать большее наступление следующей весной", - не исключил генсек НАТО.

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