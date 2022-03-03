Оккупанты продолжают нести потери: 245 единиц техники оккупанта разбито в Николаевской области

ВСУ / УНИАН

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о ситуации в области на сегодняшний день, 3 марта.

Чиновник сообщил, что Вооруженными силами Украины было уничтожено 245 единиц вражеской техники.

"30 вертолетов, много личного состава, много БТР-ов и бензовозов за 2 дня. Сегодня "догнали" большую колону из Песков. "Град" работал по базе возле Баштанки. Завтра формируются отряды с местными егерями, хорошо знающие местность", - отмечается в сообщении.

Также Ким отметил, что российские оккупанты попали по первой линии домов, однако обошлось без жертв.

"С российской стороны есть раненные, но они отказываются от помощи", - подчеркнул глава ОГА.

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Ранее Главред сообщал, что ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева.

Также стало известно, что войска оккупанта нанесли ракетный удар по Николаевскому международному аэропорту.

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