Оккупанты продолжают нести потери: 245 единиц техники оккупанта разбито в Николаевской области

ВСУ уничтожили 30 вражеских вертолетов и 2 бензовоза.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о ситуации в области на сегодняшний день, 3 марта.
Чиновник сообщил, что Вооруженными силами Украины было уничтожено 245 единиц вражеской техники.
"30 вертолетов, много личного состава, много БТР-ов и бензовозов за 2 дня. Сегодня "догнали" большую колону из Песков. "Град" работал по базе возле Баштанки. Завтра формируются отряды с местными егерями, хорошо знающие местность", - отмечается в сообщении.
Также Ким отметил, что российские оккупанты попали по первой линии домов, однако обошлось без жертв.
"С российской стороны есть раненные, но они отказываются от помощи", - подчеркнул глава ОГА.
Ранее Главред сообщал, что ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева.
Также стало известно, что войска оккупанта нанесли ракетный удар по Николаевскому международному аэропорту.
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