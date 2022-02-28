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Российские оккупанты нанесли ракетный удар на аэропорт в Николаеве

28 февраля 2022, 00:24

Три снаряда упали на взлетную полосу.

В Николаеве разгромлен аэропорт / Соцсети

В воскресенье вечером, 27 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаевскому международному аэропорту.

По предварительной информации, снаряды попали на взлетную полосу, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает "Суспільне".

"Как минимум было три попадания. Били точно по взлетной полосе. Затем в районе перрона. По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевым. Нельзя однозначно сказать, что это было – грады, авиация или баллистические ракеты, запущенные с корабля, – отметил собеседник издания", - пишет Преступности.НЕТ исходя из сообщения одного из работников предприятия.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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