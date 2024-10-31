Оккупированный Бердянск "накрыли" сильные взрывы: РФ признала попадание - детали

Основные удары в районе порта.

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В Бердянске прогремели взрывы / скрин, 22 отдельная механизированная бригада, pixabay.com

О чем идет речь:

С самого утра оккупированный Бердянск атакуют дроны

Оккупационные власти признали успешное попадание

С утра, 31 октября, раздаются масштабные взрывы во временно оккупированном Бердянске. Как пояснил в Telegram советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, город атакуют дроны, в частности, возникли проблемы со светом.

"С 6:00 Бердянск атакуют наши дроны. Основные удары в районе порта. Над портом визуально заметно дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", - рассказал он. видео дня

Более того, как свидетельствуют данные советника мэра, местной оккупационной власти мало того, что впервые пришлось признать попадание. Агрессоры еще и сообщают об атаке помещения здания самой "администрации" в городе.

"Также по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена", - констатировал Андрющенко.

Андрющенко рассказал о взрывах / тг-канал: Андрющенко Time

Что за город Бердянск? Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Взрывы на оккупированных территориях - что известно

Как рассказывал Главред, ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске. Уничтожение моста в Бердянске парализовало железнодорожное сообщение с городом и сделало невозможным поставки военных грузов армией РФ.

Кроме этого, в Бердянске взорвался автомобиль судьи-предателя Ломейко. Он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и причастен к репрессиям украинцев, рассказали в ГУР.

Неспокойно было и на других оккупированных территориях. Например, недавно мощно сдетонировал склад БК РФ под Луганском, также под раздачу попала делегация из Москвы.

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