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Под Алчевском "русский мир" превратил водохранилище в пустыню

7 сентября 2020, 18:18

Земля потрескалась от жары и недостатка влаги.

засуха, солончаки
Русский мир превращает Донбасс в пустыню / Reuters

В оккупированном Алчевске Луганской области высохло Исаковское водохранилище, его территория превратилась в пустыню.

Видео вопиющей экологической катастрофы опубликовал в Telegram журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

В ролике демонстрируется, как мужчина идет по высохшей земле, на которой образовались глубокие трещины от жары и отсутствия влаги.

По словам местных жителей, ранее озеро в Алчевске было полноводным, в нем купались люди. Журналист добавляет, что ранее в Исаковское водохранилище откачивали воду из закрытых шахт.

"Теперь водоотлив прекратили, насосы украли и все высохло. Русский мир превращает Донбасс в пустыню", — добавил он.

Об исчезновении Исаковского озера еще в начале лета сообщали телеканалы боевиков. Также практически полностью высохла река Лозовая.

Читайте такжеПодают воду два раза в день: в Крыму усиливается засухаИсчезновение водоемов происходит из-за остановки шахт Романовская и Вергелевская. Вода из шахт, которая раньше питала реки, теперь уходит под землю.

Боевики обещали запустить насосы для откачки воды, чтобы восполнить запас в реке Белая, впадающей в водохранилище. Однако пока этой проблемой никто не занялся, а жители уже вовсю твердят об экологической катастрофе в регионе.

Засуха в Крыму:

  • Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.

  • Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.

новости Украины новости Донбасса засуха Новости Луганской области Алчевск
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