Под Алчевском "русский мир" превратил водохранилище в пустыню

Русский мир превращает Донбасс в пустыню / Reuters

В оккупированном Алчевске Луганской области высохло Исаковское водохранилище, его территория превратилась в пустыню.

Видео вопиющей экологической катастрофы опубликовал в Telegram журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

В ролике демонстрируется, как мужчина идет по высохшей земле, на которой образовались глубокие трещины от жары и отсутствия влаги.

По словам местных жителей, ранее озеро в Алчевске было полноводным, в нем купались люди. Журналист добавляет, что ранее в Исаковское водохранилище откачивали воду из закрытых шахт.

"Теперь водоотлив прекратили, насосы украли и все высохло. Русский мир превращает Донбасс в пустыню", — добавил он.

Об исчезновении Исаковского озера еще в начале лета сообщали телеканалы боевиков. Также практически полностью высохла река Лозовая.

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Боевики обещали запустить насосы для откачки воды, чтобы восполнить запас в реке Белая, впадающей в водохранилище. Однако пока этой проблемой никто не занялся, а жители уже вовсю твердят об экологической катастрофе в регионе.

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