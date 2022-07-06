Подробности мощных взрывов в Херсоне: уничтожены склады оккупантов РФ

Пожар в Херсоне / Скриншот

В среду, 6 июля, в оккупированном РФ Херсоне взорвались склады российских военных. Ранее публиковались кадры мощного пожара в промзоне.

В результате были уничтожены места хранения материальных ресурсов оккупантов РФ, рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов", - написал Хлань.

Также он добавил, что подробности уничтожения складов опубликуют позже.

Добавим, что в местных Telegram-каналах публикуют видео, на котором заметен сильный пожар.

Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном россиянами Херсоне раздались взрывы, над городом поднимается дым.

Согласно сообщениям очевидцев, взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

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