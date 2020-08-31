"Подыгрывает врагу": в Слуге народа потребовали выгнать Фокина из ТКГ

Витольд Фокин / Скриншот

Бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина потребовали вывести из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

С таким обращением в своем Facebook выступил народный депутат от Слуги народа, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.

Чернев напомнил Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, "выгрызть из лап" российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, его собратьев.

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"И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей. Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать", - добавил Чернев.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.