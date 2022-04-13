Погорел на слове "паляниця": на Ровенщине задержали российского диверсанта со взрывчаткой

В Ровенской области задержали россиянина со взрывчаткой / Фото facebook.com/rivnepolice

В Ровенской области задержали гражданина России с неизвестным веществом, вероятно, взрывным. Мужчина погорел на слове "паляниця". По его версии, в переводе на русский язык оно означает сооружение из балок.

Как сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, 42-летний уроженец Гомеля путался в объяснениях и не мог объяснить четко цели пребывания в Ровно. Также мужчина не мог произнести слово-пароль - "паляниця".

На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаруживших у него паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ.

Сообщается, что работники СБУ объявили ему подозрение в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Отмечается, что патрульным еще 22 марта поступил вызов от небезразличного ровенчанина о подозрительном мужчине.По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ровенской области. Авто было перегружено.

Отметим, ВСУ просит мирных жителей и терроборону проверять всех людей в военной форме. Если человек не может с первого раза выговорить слово "паляниця", скорее всего, это диверсант. В таком случае нужно сразу звонить в полицию.

Интересно, что россияне действительно не знают, как произносится на украинском языке слово "паляниця" и все время путают его значение. Например, по версии пропагандистки Скабеевой, "паляниця" переводится на русский как "клубника".

Как сообщал Главред, в Украине с начала вторжения России начали задерживать сторонников "русского мира" и диверсантов. В Виннице задержали 5 человек, подозреваемых на работу РФ.

В Гостомеле также задержали российского диверсанта, который был украинским священником.

Другие новости: