Поклонников "русского мира" и диверсантов в Украине ждет "сюрприз"

СБУ начала производство по боевику "ЛНР", который с военными РФ прибыл в Беловодск и объявил себя руководителем военно-гражданской администрации.
В Украине с начала вторжения России начали задерживать сторонников "русского мира" и диверсантов.
Как сообщают правоохранительные органы, в Виннице задержали 5 человек, подозреваемых на работу РФ.
"Во время обыска у одного мужчины были обнаружены бинокль, видео-, фототехника и несколько телефонов украинских и российских операторов", - глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
По месту жительства местного жителя обнаружено оборудованное место наблюдения на балконе.
Второго поймали по наводке граждан – он распространял российскую пропаганду.
Известно, что оба родились в России. Сейчас с ними работает СБУ.
У подозреваемых изъята мототехника, квадрокоптеры, фотосъемки населенных пунктов Винницкой области, рации, сим-карты, телефоны, другая техника и $20 тысяч.
Вчера, 3 марта, СБУ начала производство по боевику "ЛНР", который с военными РФ прибыл в Беловодск и объявил себя руководителем военно-гражданской администрации.
В Днепре задержан агент спецслужб РФ, который распространял материалы, где одобрял агрессию РФ против Украины и предлагал мирным гражданам объединяться вокруг идей "русского мира".
В Черкасской области разоблачена вражеская агитаторка, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Из-за своих "сообщений" она расшатывала ситуацию в регионе.
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Напомним, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие, существует гроза разрушения многоэтажки.
Также российский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Буче Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Кроме этого, в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.
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