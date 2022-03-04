Поклонников "русского мира" и диверсантов в Украине ждет "сюрприз"

Диверсанты / Reuters

В Украине с начала вторжения России начали задерживать сторонников "русского мира" и диверсантов.

Как сообщают правоохранительные органы, в Виннице задержали 5 человек, подозреваемых на работу РФ.

"Во время обыска у одного мужчины были обнаружены бинокль, видео-, фототехника и несколько телефонов украинских и российских операторов", - глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

По месту жительства местного жителя обнаружено оборудованное место наблюдения на балконе.

Второго поймали по наводке граждан – он распространял российскую пропаганду.

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Известно, что оба родились в России. Сейчас с ними работает СБУ.

У подозреваемых изъята мототехника, квадрокоптеры, фотосъемки населенных пунктов Винницкой области, рации, сим-карты, телефоны, другая техника и $20 тысяч.

Вчера, 3 марта, СБУ начала производство по боевику "ЛНР", который с военными РФ прибыл в Беловодск и объявил себя руководителем военно-гражданской администрации.

В Днепре задержан агент спецслужб РФ, который распространял материалы, где одобрял агрессию РФ против Украины и предлагал мирным гражданам объединяться вокруг идей "русского мира".

В Черкасской области разоблачена вражеская агитаторка, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Из-за своих "сообщений" она расшатывала ситуацию в регионе.

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Напомним, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие, существует гроза разрушения многоэтажки.

Также российский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Буче Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме этого, в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.

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