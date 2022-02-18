Путин ответил Зеленскому: Украина должна начать переговоры с "ЛДНР"

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Украине необходимо вести прямые переговоры с представителями террористических "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

По его словам, на Донбассе в последнее время наблюдается обострение ситуации.

"Все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и обсудить все необходимые меры... Вместо этого мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе", - заявил Путин.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что официальный Киев не пойдет на прямые переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", поскольку они ничего не решают в политических вопросах.

Президент Украины не должен вести диалога с боевиками, подчеркнул Зеленский.

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