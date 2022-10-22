Ракетный удар РФ: в Украине под 1,5 миллиона отключенных абонентов

В Украине массовое отключение электричества из-за ракетных ударов РФ / УНИАН

В результате ракетных ударов РФ по Украине в субботу, 22 октября, без электричества остались почти 1,5 миллиона абонентов.

В Хмельницкой области в результате ракетных ударов отключены от электроснабжения 672 000 абонентов, сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по его данным, в Черкасской области без электричества оказались 242 000 абонентов, в Ровенской - 174 790.

"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны. По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской области – 102 000, в Черкасской – 242 000, в Ровенской – 174 790, в Одесской – 10500", - добавил Тимошенко.

Напомним, в результате атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях 22 октября вводятся ограничения энергоснабжения. Меры принимаются для того, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать аварий.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, последствия ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины 22 октября, сопоставимы, или даже превышают масштабы повреждений, зафиксированных 10-12 октября.

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