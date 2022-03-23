Россия провалила план привлечения боевиков из Сирии для войны с Украиной – разведка

Сирийцы не хотят воевать, планы Путина ломаются.
План по пополнению сил оккупантов России сирийскими наемниками провалился. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook, они зафиксировали встречу сирийского полковника Насима Абу Ирра с генералом Вооруженных сил РФ Александром Журавлевым в провинции Дера на юге Сирии.
"Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и из Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Сирийский офицер, однако, четкого ответа не дал.
Он пообещал проконсультироваться со своими коллегами из руководящего состава 8-й бригады и затем выйти на связь с Журавлевым.
В целом обещания сирийских властей о системных поставках боевиков для нужд РФ не выполняются.
Сообщения из Украины резко уменьшили количество желающих рисковать своей жизнью с призрачными шансами получить обещанные деньги. В настоящее время российские представители в Сирии пытаются завербовать наемников из 16-й бригады сирийской армии.
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