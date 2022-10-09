'Сбивать террористический мусор РФ': Ермак назвал способ защиты от российских ракет

Андрей Ермак / president.gov.ua

Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Свое сообщение он опубликовал в Telegram.

"Современные системы ПВО - это именно то, что нам нужно, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор", которым они обстреливают наши мирные города. Будем сбивать, а также наказывать террористов за преступления против наших людей", - отметил глава ОП.

Ермак также добавил, что это именно тот ответ, который должна давать цивилизация.

Ракетный обстрел Запорожья

Напомним, ночью 9 октября, оккупанты в очередной раз обстрелы ракетами Запорожье.

В городе частично разрушено 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждено более 50 многоэтажек и 20 домов в частном секторе.

Согласно последним данным, погибли 13 горожан, еще 49 госпитализированы, из них 6 детей.

В настоящее время еще ведутся работы по разбору завалов, под ними еще могут находиться люди.

Читайте еще: