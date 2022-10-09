'Сбивать террористический мусор РФ': Ермак назвал способ защиты от российских ракет

Системы ПВО - это именно то, что нужно Украине, подчеркнул Андрей Ермак.
Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор".
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Свое сообщение он опубликовал в Telegram.
"Современные системы ПВО - это именно то, что нам нужно, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор", которым они обстреливают наши мирные города. Будем сбивать, а также наказывать террористов за преступления против наших людей", - отметил глава ОП.
Ермак также добавил, что это именно тот ответ, который должна давать цивилизация.
Ракетный обстрел Запорожья
Напомним, ночью 9 октября, оккупанты в очередной раз обстрелы ракетами Запорожье.
В городе частично разрушено 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждено более 50 многоэтажек и 20 домов в частном секторе.
Согласно последним данным, погибли 13 горожан, еще 49 госпитализированы, из них 6 детей.
В настоящее время еще ведутся работы по разбору завалов, под ними еще могут находиться люди.
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