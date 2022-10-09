УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракет

9 октября 2022, 20:24

Системы ПВО - это именно то, что нужно Украине, подчеркнул Андрей Ермак.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / president.gov.ua

Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Свое сообщение он опубликовал в Telegram.

"Современные системы ПВО - это именно то, что нам нужно, чтобы эффективнее сбивать российский террористический "мусор", которым они обстреливают наши мирные города. Будем сбивать, а также наказывать террористов за преступления против наших людей", - отметил глава ОП.

Ермак также добавил, что это именно тот ответ, который должна давать цивилизация.

'Сбивать террористический мусор РФ': Ермак назвал способ защиты от российских ракет

Ракетный обстрел Запорожья

Напомним, ночью 9 октября, оккупанты в очередной раз обстрелы ракетами Запорожье.

В городе частично разрушено 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждено более 50 многоэтажек и 20 домов в частном секторе.

Согласно последним данным, погибли 13 горожан, еще 49 госпитализированы, из них 6 детей.

В настоящее время еще ведутся работы по разбору завалов, под ними еще могут находиться люди.

Читайте еще:

ПВО Андрей Ермак война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:49

Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

20:46

Путин обвинил спецслужбы Украины во взрыве на Крымском мосту

20:30

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

20:24

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракетВидео

20:24

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

Реклама
20:10

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

19:49

Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике ПутинаВидео

19:37

Украина обязана нанести удар по Беларуси, а Лукашенко повесить в Бучемнение

19:15

Путин утратил контроль над группами Пригожина и Патрушева, его могут отстранить от властиВидео

19:12

РФ – спонсор терроризма и геноцид в Украине: в Конгресс США внесли мощные законопроектыВидео

19:06

"Сейчас это совсем не проблема": Константин Войтенко впервые прокомментировал скандальный разводВидео

18:59

Бабкин, Гребенщиков и звезды мирового рока записали трогательную песню о войне в Украине

18:43

СМИ рассказали, почему взрывы на Крымском мосту не прогремели в день юбилея ПутинаВидео

18:32

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

18:17

Звезды "Вечернего квартала" Великий и Оруджова выпустили мощную пародию на русских оккупантовВидео

18:10

Лукашенко меняет риторику: у Зеленского оценили угрозу нападения БеларусиВидео

18:06

Худший кошмар леди Ди: сбылось страшное пророчество принцессы Дианы

17:59

"Идет слишком долго": в Белом доме неожиданно предложили завершить войну дипломатиейВидео

17:55

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

17:39

"Война заставляет влюбляться": Астафьева взяла в руки большой боевой ствол и пошла стрелятьВидео

Реклама
17:28

Россияне после взрыва на Крымском мосту бегут с полуострова: на выезде пробка в 6 километровВидео

16:55

"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2Видео

16:39

Более десятка стран за Украину в НАТО даже без ПДЧ, переговоры продолжаютсяВидео

16:32

В РФ выдвинули неожиданную версию взрывов на Крымском мостуВидео

16:29

"Украина победит. Мы проиграем": дочь путиниста Машкова рассказала, за что благодарна украинцам

16:18

Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе

15:41

Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси – ГУРВидео

15:36

Красная от крови украинцев шапочка собралась на фронт: Яна Поплавская сделала лицемерное заявление

15:35

На Луганщине ВСУ освободили Стельмаховку и еще 6 населенных пунктовВидео

15:27

Пошел защищать Украину вместе с сыном: под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея

15:21

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечтыВидео

14:57

"Война без правил": на Западе предупредили о мести Путина за Крымский мостВидео

14:34

Невестка Ющенко засветила пышную грудь в облегающем спортивном топе

14:27

Придут холода и прольются дожди: прогноз погоды в УкраинеВидео

14:24

ВСУ зачищают Херсонщину: появились детали продвижения украинской армииВидео

14:09

Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать

13:56

У Зеленского ответили "миротворцам", которые требуют переговоров между Украиной и РоссиейВидео

13:38

Украинcкие солдаты - супермены: легендарная певица Шер обратилась к украинцам

13:09

Россияне расстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине: люди просто стояли в очередиВидео

13:06

Ракетный удар по Запорожью: оккупанты выпустили более 20 ракет из районов Мелитополя и БердянскаВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 10 октября 2022: Близнецам - болезнь, Скорпионам - романтика, Стрельцам - деньгиВидео

12:58

России катастрофы не избежать: астролог сделала новый прогноз насчет войны

12:45

Бывшая жена Виталия Кличко вышла в свет с молодым красавчиком

12:39

Пока муж не выпил: 7 лайфхаков по использованию водки в быту

12:05

Эксперт спрогнозировал, как россияне будут мстить за удар по Крымскому мостуВидео

11:44

"И этому она полгода училась?": Бузова в латексе взобралась на пилон, но опозорилась

11:31

Евгений Карась: не трогайте Путина - он идеальный президент Туалетной ФедерацииВидеоблоги

11:17

Бизнес-гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2022: названы самые опасные и благоприятные дниВидео

11:00

Гороскоп на сегодня 9 октября 2022: Тельцам - роман, Ракам - ссоры, Скорпионам - травмаВидео

10:44

"Посмотрите на Антоновский": Жданов рассказал о будущем "подбитого" Крымского мостаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять