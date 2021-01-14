Снегопад в Киеве парализовал город и спровоцировал массовые аварии

Снег в Киеве остановил город / УНИАН

Вечером, 14 января, из-за сильного снегопада в Киеве случилось огромное количество ДТП, а город остановился в пробках.

Как сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram, по состоянию на 19:00 14 января в Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.

"Сегодня в столице идет снег, интенсивные осадки. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад ручной уборки, осуществляющие обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

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При этом, из-за погодных условий службы такси почти вдвое "взвинтили" цены.

"В четверг вечером за маршрут от Владимирской до Яблоневой, который обычно стоит 150 грн, таксисты просят от 318 до 376 гривен", - пишет Страна.

А от Майдана на Левобережную дешевле чем за 200 гривен не уехать (обычно этот маршрут обходится не дороже 100 грн).

Также Киев "остановился" в пробках. Трудно проехать почти во всех районах города.

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