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Со шнурками и меньшим каблуком: Минобороны разработало новые туфли для женщин-военных

7 июля 2021, 15:14
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Презентации обуви пройдет на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа в Киеве.

Для женщин-военных создали новые туфли / Facebook

На параде в честь юбилейной годовщины Дня независимости Украины 24 августа в столице женщины-военнослужащие будут маршировать в новых, более удобных, туфлях.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров в среду, 7 июля, заявил министр обороны Андрей Таран.

"На прошлой неделе был разработан новый дизайн туфель для парадной формы - со шнурками и меньшим каблуком, чем у той модели обуви, которая была ранее. Эти экспериментальные туфли закупят ко Дню Независимости", - сказал министр.

Таран также признал, что прошлая модель туфель была действительно неудобной. Однако считает, что выпустить женщин на парад в полевой форме, будет не уместно, так как они не боевая часть.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как военнослужащие - представительницы прекрастного пола - курсантки одного из столичных университетов тренируются ходить строевым шагом в туфлях на высоком каблуке. Это вызвало общественное возмущение и ведомство обвинили в сексизме.

Женщины-депутаты из фракции "Европейская солидарность" вручили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на шпильке и потребовали провести служебное расследование относительно данной ситуации.

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