Парад на шпильках: Сеть шокировала подготовка Минобороны ко Дню Независимости

В честь 30-летия Независимости Украины состоится парад, курсантки будут маршировать на каблуках / Фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

В День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад. В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, им не понравилось, что курсантки будут маршировать в туфлях на каблуках. Минобороны обвинили в сексизме.

Тренировки курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко проходят дважды в день. При этом девушки говорят, что шагать на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах", передает АрмияInform.

"(...) но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады. На тренировках очень стараюсь, чтобы не подводить ни наших офицеров, ни нашу "коробку", — рассказала курсантка Иванна Медведь.

Курсанткам тяжело маршировать на каблуках / Фото Минобороны

Тем временем в Сети на Минобороны посыпались обвинения и шквал негодования.

"Министерство обороны Украины, а это случилось? На прошлые парады женщины ходили в удобной форме, все было супер. Богини! Может, еще в камуфляжные бикини наденем, чтобы было няшно? Это же реально издевательство и зеро равноправия в армии", - написала журналист Марина Данилюк.

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"Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду. Строевой шаг на каблуках... чтобы что? Кончится когда-то этот парад идиотизма?", - написала первая заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.

"Если это правда, то над военнослужащими просто издеваются. Пусть им будет максимум неудобно, пусть это будет абсурдно. "Женственно", а вы что подумали?", - добавила журналистка Суспильного.Волынь Лариса Андрейчук.

"Друзья, почему в этом году над девушками решили поиздеваться и на парад одеть их в туфли с каблуком? Что это за очередная безумная идея?", - отметил политик и активист Александр Погребиский.

Медиаменеджер и журналист Ангелина Карякина отреагировала на инцидент саркастической шуткой: "Парад — это, мягко говоря, не о комфорте военных. Но если это уж так красиво, кого еще можно будет увидеть на параде в каблах?".

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко считает, что Минобороны "не дружит с логикой":

"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это не равенство! Это унижение!".

Нардеп ЕС Иванна Климпуш-Цинкадзе добавила, что "шокирована информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках"."Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?" — отметила она.

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