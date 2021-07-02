Парад на шпильках: Сеть шокировала подготовка Минобороны ко Дню Независимости

Украинцы обвинили Министерство обороны Украины в сексизме и заявили, что в ведомстве "не дружат с логикой".
В День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад. В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, им не понравилось, что курсантки будут маршировать в туфлях на каблуках. Минобороны обвинили в сексизме.
Тренировки курсанток Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко проходят дважды в день. При этом девушки говорят, что шагать на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах", передает АрмияInform.
"(...) но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады. На тренировках очень стараюсь, чтобы не подводить ни наших офицеров, ни нашу "коробку", — рассказала курсантка Иванна Медведь.
Тем временем в Сети на Минобороны посыпались обвинения и шквал негодования.
"Министерство обороны Украины, а это случилось? На прошлые парады женщины ходили в удобной форме, все было супер. Богини! Может, еще в камуфляжные бикини наденем, чтобы было няшно? Это же реально издевательство и зеро равноправия в армии", - написала журналист Марина Данилюк.
"Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду. Строевой шаг на каблуках... чтобы что? Кончится когда-то этот парад идиотизма?", - написала первая заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.
"Если это правда, то над военнослужащими просто издеваются. Пусть им будет максимум неудобно, пусть это будет абсурдно. "Женственно", а вы что подумали?", - добавила журналистка Суспильного.Волынь Лариса Андрейчук.
"Друзья, почему в этом году над девушками решили поиздеваться и на парад одеть их в туфли с каблуком? Что это за очередная безумная идея?", - отметил политик и активист Александр Погребиский.
Медиаменеджер и журналист Ангелина Карякина отреагировала на инцидент саркастической шуткой: "Парад — это, мягко говоря, не о комфорте военных. Но если это уж так красиво, кого еще можно будет увидеть на параде в каблах?".
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко считает, что Минобороны "не дружит с логикой":
"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это не равенство! Это унижение!".
Нардеп ЕС Иванна Климпуш-Цинкадзе добавила, что "шокирована информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках"."Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?" — отметила она.
Как Украина будет праздновать День Независимости 2021
- На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.
- 22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.
- 23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.
- Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.
- В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.
- 24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.