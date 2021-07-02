"Это лютый треш": в Раде министру обороны принесли после скандала с курсантками женские туфли

Министру обороны принесли женские туфли / Европейская солидарность

В Верховной Раде возмутились, что курсанток-военнослужащих хотят отправить на военный парад в честь Дня Независимости маршировать на туфлях с каблуками. На сегодняшнем пленарном заседании вице-спикер Елена Кондратюк и еще ряд депутатов выступили против такого издевательства над военнослужащими.

Она напомнила, что на сегодняшний день в ВСУ служат более 31 тысяч женщин, из них более 4,1 тысячи являются офицерами, а статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин.

"Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?", – сказала Кондратюк.

Но на этом не закончилось – женщины-нардепы принесли Тарану несколько пар женских туфлей на каблуках.

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Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад.

В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, им не понравилось, что курсантки военного вуза будут маршировать в туфлях на каблуках.