Собаку, которую бросили в парке с запиской, забрали в семью

Спасение Джека

В Киеве собаку Джека, которого владелица бросила с запиской и уехала в Польшу, забрали в семью.

Как сообщает KievMap, теперь у него есть новый дом.

Накануне в Киеве на Дорогожичах владелица привязала собаку в парке и уехала за границу.

Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Сначала бедная собака боялась подходить к незнакомцам, но вскоре она совсем замерзла и обессилела. Бедняга не мог понять, почему владелица приказала ждать, а сама так и не вернулась.

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Неравнодушные киевляне доставили Джека в ветклинику, ему угрожал приют.

Но история этой собаки буквально всколыхнула Сеть и довольно быстро нашлись люди, изъявившие желание "усыновить" Джека.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области пенсионерка на глазах у ребенка жестоко убила собаку. В поселке городского типа Большая Александровка местная жительница решила, что соседская собака душит ее кур и отомстила, жестоко расправившись с животным на глазах у ребенка.

Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница устроила настоящий домашний зоопарк в обычной двухкомнатной квартире. Женщина держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в собачьих клетках.

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