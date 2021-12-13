Под Киевом водители перекрыли движение транспорта из-за собак

Под Киевом неравнодушные пытались помочь собакам перейти оживленную трассу / Скрин с видео

Под Киевом на Бориспольском шоссе неравнодушный водитель перекрыл движение транспорта, чтобы перевести через дорогу двоих собак.

Животные застряли на разделительной полосе и из-за активного потока автомобилей не могли самостоятельно перейти трассу, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, где и было обнародовано видео благородного поступка.

"Под Киевом на Бориспольском шоссе обычный водитель Дмитрий остановился в левом ряду и помог перебраться на другую сторону двум собачкам, которые с ужасом застряли на разделительном газоне", – отмечается в сообщении.

Остановить автомобили, чтобы провести собак, оказалось не так легко. Человек, фактически рискуя жизнью, пытался остановить поток авто, но многие не реагировали на эти попытки и мчались дальше, даже не сбавляя скорости.

На помощь неравнодушному мужчине пришел еще один водитель. Он остановил свой грузовой автомобиль неподалеку, и также перекрывал движение транспорта, пока животные переходили дорогу.

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Читайте также"Ход конем": под Полтавой собаки и лошадь ворвались на футбольное поле во время матча Украина - ИталияРанее сообщалось, что в Херсонской области пенсионерка на глазах у ребенка жестоко убила собаку. В поселке городского типа Большая Александровка местная жительница решила, что соседская собака душит ее кур и отомстила, жестоко расправившись с животным на глазах у ребенка.

Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница устроила настоящий домашний зоопарк в обычной двухкомнатной квартире. Женщина держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в собачьих клетках.

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