"Спасибо, что не синей изолентой": в Сети высмеяли "креативное решение" Укрзализныци

Неравнодушная украинка разместила фото "креативного" ремонта в вагоне поезда УЗ,
На Укрзализныцю опять пожаловались. Пассажиры одного из поездов обнаружили в вагоне лампу, закрепленную медицинским пластырем. Поезд шел из Львова.
Поделилась информацией о "ноу-хау" на своей странице в Facebook Дария Мазур. В своей публикации неравнодушная украинка разместила фото "креативного" ремонта.
Отметим, что сотрудники "Укрзализныци" оперативно отреагировали на пост - они попросили у автора номер поезда и вагона, чтобы разобраться в ситуации.
А пользователи Сети говорять, что еще хорошо, что не использовали синюю изоленту.
"Скажите спасибо, что не синей изолентой! Ишь ты, барские замашки!", - пишет Дмитрий Ковальчук.
"Гггг, коли під рукою немає скотчу", - отметил Александр Рудоманов.
Отметим, Укрзализныця не впервые критикуют в соцсетях. Недавно компания влипла в скандал с окном пассажирского вагона - стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из вагонов.
Также ранее Укрзализныця угодила в скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.