"Спасибо, что не синей изолентой": в Сети высмеяли "креативное решение" Укрзализныци

В Сети высмеяли "креативное решение" Укрзализныци / facebook Дарья Мазур

На Укрзализныцю опять пожаловались. Пассажиры одного из поездов обнаружили в вагоне лампу, закрепленную медицинским пластырем. Поезд шел из Львова.

Поделилась информацией о "ноу-хау" на своей странице в Facebook Дария Мазур. В своей публикации неравнодушная украинка разместила фото "креативного" ремонта.

Отметим, что сотрудники "Укрзализныци" оперативно отреагировали на пост - они попросили у автора номер поезда и вагона, чтобы разобраться в ситуации.

А пользователи Сети говорять, что еще хорошо, что не использовали синюю изоленту.

"Скажите спасибо, что не синей изолентой! Ишь ты, барские замашки!", - пишет Дмитрий Ковальчук.

Реклама

"Гггг, коли під рукою немає скотчу", - отметил Александр Рудоманов.

В Сети высмеяли "креативное решение" в вагоне поезда Укрзализныци / facebook Дарья Мазур

Отметим, Укрзализныця не впервые критикуют в соцсетях. Недавно компания влипла в скандал с окном пассажирского вагона - стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из вагонов.

Также ранее Укрзализныця угодила в скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.