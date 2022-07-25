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Танки Abrams и Leopard для ВСУ: в Минобороны раскрыли детали новых поставок

25 июля 2022, 16:22

Первые боевые машину отправятся на полигоны в странах Балтии, где будет проходить обучение украинских военных.

леопард, Leopard
Танки Leopard могут передать ВСУ / Bundeswehr/David Karafa

На вооружение ВСУ могут поступить немецкие боевые танки Leopard или американские Abrams, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, ведутся переговоры с одной из стран Европы о поставках немецких боевых танков Leopard для ВСУ.

Глава Минобороны пояснил, что первые боевые машину отправятся на полигоны в странах Балтии, где будет проходить обучение украинских военных.

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", – сказал он.

Вместе с тем Резников не исключил, что после готовности украинских танковых экипажей продолжатся переговоры о вооружении украинских Вооруженных сил современными танками: "Мы также стараемся убедить наших партнеров, что это могут быть и Abrams американского производства".

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Ранее экс-глава МИД Владимир Огрызко заявил Главреду о том, что в вопросе предоставление Украине западного оружия не стоит забывать о необходимости обучения бойцов ВСУ обращению с ним.

Он не согласился с утверждением о том, что Запад и США в частности тянут в вопросе поставок оружия Украине и не исключил, что вскоре речь пойдет и о тяжелой технике: танки, БТР, БМП: "Как только украинские военные продемонстрируют, что они понимают, что такое танк Leopard-2, эти танки появятся в Украине. Если американцы увидят, что наши пилоты смогут нормально управлять и использовать F-15 или F-16".

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