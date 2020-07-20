На пляже Азовского моря бабушка выгуливала внука на поводке: курьезное видео

Бабушка позаботилась о безопасности внука на пляже оригинальным способом / aif.ua

В населенном пункте Приморский посад Запорожской области бабушка купала внука в море, привязав на поводок, чтобы уж наверняка соблюсти безопасность.

Курьезный случай засняли другие отдыхающее. Видео опубликовано в YouTube.

"Для того, чтобы вернуть своих драгоценных внуков домой живыми, здоровыми и, конечно, поправившимися все способы хороши", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах можно рассмотреть, что женщина в руках держит веревку, которая обвязана вокруг пояса мальчика. Ребенок купается и прыгает по волнам в море, а бабушка гуляет по сухой части пляжа и в воду не заходит. Однако, если внук внезапно начнет тонуть, то бабушка очень быстро сможет вытащить его на берег.

Читайте такжеЭксперт рассказал о бардаке на курортных пляжах УкраиныНа фоне происходящего слышно, что на пляже в этот момент продавали сладкую вату. В ролике видно, что в этот день на море были сильные волны, в которых ребенку купаться было бы небезопасно. Это оценили и комментаторы, которые преимущественно похвалили бабушку за ответственный подход к воспитанию внука.

"Молодец! Она уже не такая "прыткая"! Зато вернет ребенка в целости и сохранности!", "Зато не утонет! Молодец бабушка!", "Ответственная бабуля. Можно доверить!", "Учитывая статистику утонувших детей этим летом, лучше так", "Бабушка - большая умница, - раньше привязанный ребенок не вызывал истерики - мать полола на огороде - и ребёнок был привязан под деревом - зато все живы были и здоровы", - написала интернет-публика.

Как ранее сообщалось, побережье Азовского моря в июле 2020 года заполонили гигантские ядовитые медузы, которые могут нанести ожоги отдыхающим, поэтому купаться в море практически невозможно.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на побережье Азовского моря туристов атакуют морские блохи.

Отметим, в Одессе туристы не соблюдают социальную дистанцию, поэтому возможна вспышка коронавируса.