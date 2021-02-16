Ученые "обломали" планы Путина по обеспечению Крыма пресной водой

Под Азовским морем нет достаточных запасов пресной воды, говорят ученые / Reuters

В Украине и РФ ученые опровергли информацию российского президента Владимира Путина о возможной добыче пресной воды из-под Азовского моря для решения проблемы с пресной водой в захваченном Россией Крыму.

Как рассказал ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк, вероятность того, что под Азовским морем будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю, сообщают Крым.Реалии.

"И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за "поребрика", — подчеркнул ученый.

В то же время заместитель директора МГИ института Российской академии наук Антон Георг-Копулос утверждает, что точных данных об огромном источнике пресной воды под Азовским морем на данный момент нет.

В свою очередь доктор геологических наук Николай Огняник, исследовавший подземные воды Крыма, заявил, что в советское время в Азовском море недалеко от берега нашли два небольших источника пресной воды, которой хватило бы на несколько человек.

"Возможно, в частном случае где-то какой-то семье хватило бы. Но даже для маленького города такого снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет", — сказал он.

Вместе с тем заведующий кафедрой гидрогеологии Института геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков допустил существование под морским дном резервуаров с подземными водами, которые идут с материковой Украины и Крыма.

"Существует так называемая субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море", — поясняет он.

Отметим, что ранее Путин заявлял о том, что под Азовским морем якобы обнаружены крупные запасы пресной воды, которых хватит, чтобы решить вопрос водоснабжения оккупированного РФ Крыма.

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