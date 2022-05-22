Угроза окружения ВСУ: эксперт назвал новое направление главного удара РФ

Эксперт предупредил об угрозе окружения ВСУ / Фото УНИАН

Российские оккупанты могут сосредоточить усилия на тех направлениях, где еще могут проводить тактические наступления.

В частности, возле Марьинки, пытаясь окружить часть группировок в Луганской области, заявил заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ижак в эфире телеканала Freeдом.

Однако у врага есть другая проблема – дефицит военной техники.

"Россия воевала модернизированной советской техникой. Наиболее модернизированный вариант — танк Т90. Если что-то поновее, то оно нигде не было испытано. И даже провести по Красной площади — они с усилиями набирают технику. Поэтому то, что они бросают на войну, это больше похоже на то, чтобы перебросить выставочные образцы или образцы, которые используются на разных учениях типа танкового биатлона или показательных официальных учениях. То есть когда такая техника опрокидывается, это говорит о дефиците", — говорит заведующий отделом Национального института стратегических исследований.

По словам эксперта, у России нет больших сил для наступления.

"Но, к сожалению, силы падают не только в России, но усталость есть и у наших войск", — добавил Ижак.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Славянском направлении сосредоточили усилия на возобновлении наступления. На отдельных участках проводили разведку боем, которая не увенчалась успехом.

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