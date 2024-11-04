Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

О чем сказал Зеленский:
- РФ использует в 10 раз больше "Шахедов" чем прошлой осенью
- Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего в рамках которой, в частности, обсуждались вопросы усиления ПВО в регионах и противодействие российским КАБам. Об этом он рассказал в своем Telegram.
По его словам, во время заседания Ставки докладывал и. о. командующего Воздушных сил Анатолий Кривоножко, который рассказал о противодействии российским средствам воздушного террора.
"Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", - написал Зеленский.
Он также отметил, что состоялись доклады об отечественном производстве - в частности, о снарядах, оружии, технике, средствах радиоэлектронной борьбы и дронах. Были представлены результаты контрактирования на этот год и планы на следующий.
"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - отметил президент.
Кроме того, Главнокомандующий Александр Сырский доложил о применении дальнобойных дронов, определении приоритетов и планировании операций.
Что такое КАБ?
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.
Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении остается напряженной: оккупанты сосредоточили силы вблизи поселка Вишневое и активно штурмуют, пытаясь захватить Покровск. Об этом сообщил офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталий Миловидов.
Некоторые эксперты считают, что российские войска стремятся оттеснить украинские силы от Запорожской АЭС, чтобы использовать это в будущих переговорах. Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия не планирует переговоров, ее основной целью остается захват территорий и дальнейшее продвижение.
На Кураховском направлении идут интенсивные бои, и Силы обороны Украины прилагают максимум усилий, чтобы сдержать продвижение врага, сообщил и.о. пресс-офицера 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.
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