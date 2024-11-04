Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

Во время заседания Ставки обсуждалось, в частности, усиление сил ПВО в регионах Украины, которые больше всего в этом нуждаются, отметил Зеленский.

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Сил ПВО в некоторых регионах может стать больше / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Владимир Зеленский/Telegram

О чем сказал Зеленский:

РФ использует в 10 раз больше "Шахедов" чем прошлой осенью

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего в рамках которой, в частности, обсуждались вопросы усиления ПВО в регионах и противодействие российским КАБам. Об этом он рассказал в своем Telegram.

По его словам, во время заседания Ставки докладывал и. о. командующего Воздушных сил Анатолий Кривоножко, который рассказал о противодействии российским средствам воздушного террора.

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"Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", - написал Зеленский.

Он также отметил, что состоялись доклады об отечественном производстве - в частности, о снарядах, оружии, технике, средствах радиоэлектронной борьбы и дронах. Были представлены результаты контрактирования на этот год и планы на следующий.

"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - отметил президент.

Кроме того, Главнокомандующий Александр Сырский доложил о применении дальнобойных дронов, определении приоритетов и планировании операций.

Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении остается напряженной: оккупанты сосредоточили силы вблизи поселка Вишневое и активно штурмуют, пытаясь захватить Покровск. Об этом сообщил офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталий Миловидов.

Некоторые эксперты считают, что российские войска стремятся оттеснить украинские силы от Запорожской АЭС, чтобы использовать это в будущих переговорах. Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия не планирует переговоров, ее основной целью остается захват территорий и дальнейшее продвижение.

На Кураховском направлении идут интенсивные бои, и Силы обороны Украины прилагают максимум усилий, чтобы сдержать продвижение врага, сообщил и.о. пресс-офицера 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.

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