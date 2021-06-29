"Укрзализныця - это хорошая кормушка": кондукторы придумали новый вид пассажиров - "платный заяц"

Через несколько месяцев рельсовый автобус Смела – Черкассы отменят из-за убыточности, считает журналист / Фото facebook.com/TyshchenkoBogdanM

На новом рельсовом автобусе Укрзализныци, который ездит по маршруту Смела – Черкассы, кондукторы открыто предлагают пассажирам ехать за меньшую сумму, однако без билета.

Журналист Богдан Тищенко рассказал в Facebook о своем опыте поездки в рельсовом автобусе. По его словам, кондуктор предложил ему два варианта проезда - или за 20 гривен, но без билета, или за 25 с билетом.

"Все люди, сидевшие рядом со мной, спокойно платили в карман "кондукторам", которые сами открыто проявляли инициативу", - написал журналист.

Тищенко отметил, что этот новый транспорт имеет только один вагон. Из поселка, в котором останавливается рельсовый автобус, в Черкассы можно доехать за 15 минут. За эти же деньги можно воспользоваться обычной маршруткой, но ехать на час дольше. Журналист считает, что через несколько месяцев этот рельсовый автобус отменят из-за убыточности, ведь прибыль идет в карман кондуктору.

На сообщение Тищенко отреагировала Укрзализныця. В компании извинились за данную ​​ситуацию и попросили предоставить подробную информацию о поездке.

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"Просим Вас предоставить более подробную информацию о вашей поездке, а именно: номер поезда и дату отправления и ваш личный номер телефона, чтобы мы могли зарегистрировать официальное обращение", - говорится в сообщении.

Тем временем пользователи соцсети соглашаются с автором публикации и добавляют, что подобных случаев в УЗ очень много.

"Именно такая ситуация с пригородными электричками вблизи Киева. И во времена Порошенко, и во времена Зеленского. К сожалению".

"Люди платят дешевле. Но билет - это и страховка, о чем они не думают. Убежден, что рыба гниет с головы. Укрзализныця - это хорошая кормушка, но не для кондукторов".

"Не думаю, что проводник сам от себя это делает. Такое всегда крышуется".

Как сообщал Главред, во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой. По словам пассажиров, труба в вагоне была прогнившей и лопнула при резком толчке.

Тем временем украинская актриса театра и кино Римма Зюбина 2 июня возмутилась из-за того, что ей нужно было добираться в Ужгород в свежеокрашенном вагоне.